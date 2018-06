Maia recebe Temer e Aécio fora da agenda

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), recebeu na noite de hoje o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves (PSDB) na residência oficial. O encontro não consta da agenda oficial dos dois presidentes.

Procurado, o Planalto informou que é “normal” os presidentes de poderes se encontrarem. E admitiu que um dos temas da conversa foi alianças para as eleições deste ano. Maia não comentou.

Pré-candidato do DEM ao Planalto, Maia vai abrir mão da disputa em troca de apoiar um nome mais viável do que ele no campo do Centro. O MDB, de Temer, também lançou candidato, o ex-ministro Henrique Meirelles (Fazenda), mas não descarta rifá-lo caso não se viabilize. Maia e Meirelles têm 1% nas pesquisas.

O DEM abriu conversas com Geraldo Alckmin (PSDB) e Ciro Gomes (PDT), hoje melhor colocado nas pesquisas. Também já conversou com Alvaro Dias (Podemos).

A relação entre Temer e Maia é de vai-e-vem. Os dois estão se reaproximando neste momento, embora Maia afirme que o DEM não irá se aliar a nenhum candidato coligado ao MDB, devido a impopularidade do governo Temer. Pesquisas mostram que o eleitor quer renovação.

A presença de Aécio chama a atenção. Desde que foi envolvido na delação da JBS ele vem atuando nos bastidores. (Andreza Matais, Isadora Peron e Vera Rosa)