Maia prepara retirada de candidatura ao Planalto

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), disse aos seus interlocutores que anunciará nos próximos dias a retirada de sua candidatura ao Palácio do Planalto. Maia avalia com seu partido os cenários e pode apoiar Geraldo Alckmin (PSDB) ou Josué Gomes (PR). O empresário, que é filho do ex-vice-presidente José Alencar, foi convidado a entrar na disputa pelo comando do PR. O PP, ao qual Maia é ligado, defende o apoio ao presidenciável Ciro Gomes (PDT). A única certeza é a de que DEM e PP seguem juntos.

Em recente entrevista ao Estado, Maia havia dito que levaria sua candidatura até o final. Afirmou, ainda, que o casamento com o PSDB estava desgatado e prestes a acabar. (Andreza Matais e Naira Trindade)