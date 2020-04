Maia pauta projeto para que Alcolumbre vote auxílio aos Estados

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) pautou para esta quinta o projeto do Senado que amplia o auxílio emergencial de R$ 600 para que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) vote o projeto de auxílio aos Estados. Maia teria ficado bastante irritado diante de uma sinalização do senador de que apoiaria uma medida provisória sobre o mesmo tema enviada pelo governo, ignorando a proposta dos deputados. O projeto é visto no Senado com ressalvas, por beneficiar Estados maiores.

Bypass. Apesar de Maia ter demonstrado boa vontade com o Senado ao pautar a proposta, após reclamações de Alcolumbre, os senadores já discutem uma estratégia para dar a palavra final sobre o projeto aprovado pela Câmara.

Olá. A ideia dos senadores é juntar o texto aprovado pelos deputados a um projeto que já está em tramitação na Casa. Pelas regras legislativas, a matéria seria considerada como iniciada no Senado e, por isso, mesmo que os deputados fizessem alterações, o projeto teria que retornar para nova análise dos senadores.

Olé 2. Os senadores argumentam que o projeto trata de uma questão federativa, portanto, de competência do Senado. A medida é mais um capítulo do embate entre o Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia.

