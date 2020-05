Maia e oposição dialogam para recompor forças

A oposição a Jair Bolsonaro na Câmara conseguiu ver uma janela de oportunidade na recém-formada aliança do Centrão com o governo: a reaproximação com Rodrigo Maia (DEM-RJ). Para líderes da oposição, o presidente da Casa, ao mesmo tempo que busca recompor parte da influência perdida com o avanço do governo sobre os partidos, precisa garantir uma sobrevivência após o término do seu mandato à frente da Câmara. Sobre uma eventual CPI contra Bolsonaro, Maia não se opõe, mas defende que a oposição se articule com o Senado.

Mapa. A Câmara hoje se divide em quatro: o Centrão (PP, PL Republicanos, Solidariedade e outros), o grupo de Maia (MDB, PSDB, DEM e Cidadania), a oposição e os bolsonaristas. Deputados avaliam, porém, que Maia não perdeu totalmente a conexão com o Centrão.

Agenda. Líderes de oposição dizem que concordam com os partidos do “Centrão de Maia” em pautas como a defesa das instituições, mas sabem que a aliança é limitada: na economia, em especial, não há possibilidade de convergência.

Média. O discurso de Rodrigo Maia, no qual cobrou respeito à democracia e harmonia entre os Poderes, ficou aquém do esperado pela oposição, mas ao menos cumpriu um papel institucional, segundo lideranças ouvidas pela Coluna.

CLICK. O senador Major Olímpio (PSL-SP) andou pela Rua 25 de Março, em SP, com uma caixinha de som pedindo um plano para reabertura do comércio na cidade.

Opa. Em uma reunião com diretores da União Europeia para destravar acordos bilaterais do agronegócio, Tereza Cristina ouviu sobre a importância de a sustentabilidade ser tratada em conjunto nas conversas.

Vapt-vupt. A ministra estava pronta para responder sobre o aumento no desmatamento, mas a fala dos europeus sobre o tema foi breve (para alívio dos envolvidos). A reunião deve colher bons frutos em julho.

Visita-… Antes de comer cachorro-quente de rua no domingo, sob panelaços e pedidos de selfie, Bolsonaro resolveu passar na casa de Luiz Eduardo Ramos, sem avisá-lo.

…surpresa. Às pressas, o ministro fez um lanche para receber o chefe. Ofereceu até leite condensado para acompanhar o pão, como Bolsonaro demonstrou gostar na campanha.

De olhos… Governadores adversários e ex-aliados do presidente receberam com estranheza a operação da Polícia Federal contra Wilson Witzel. Temem que o presidente esteja aparelhando a instituição e que eles sejam os próximos alvos.

…bem abertos. Entre os governadores de oposição, há quem diga que é uma questão de tempo até que as operações comecem a aparecer pela região.

Vamos conversar? Vereadores de São Paulo se reúnem hoje com secretários municipais para tratar do projeto de lei da retomada econômica na capital. A articulação foi feita pelo presidente da Câmara Municipal, Eduardo Tuma (PSDB), com o prefeito Bruno Covas (PSDB).

Ajuda. O diretório do Novo em São Paulo realizou uma live em que arrecadou R$ 21,7 mil para o braço municipal da legenda. Na conversa, que contou com a presença de Filipe Sabará e Marina Helena, candidatos a prefeito e vice, discutiu-se o papel do partido nas assembleias e na prefeitura da capital paulista.

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República: “Coesão é o que se precisa para vencer o coronavírus e suas consequências desastradas na economia e no emprego”, sobre discurso de Rodrigo Maia na Câmara.

