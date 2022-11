Magistrados de cortes superiores vão acompanhar sabatina de indicados de Bolsonaro ao STJ

Ministros do STF, do STJ, do TST e do TSE informaram aos dois desembargadores escolhidos para compor o Superior Tribunal de Justiça que vão ao Senado no próximo dia 23 para acompanhar parte da sabatina a que eles serão submetidos no Legislativo. Messod Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues foram indicados por Jair Bolsonaro a partir de listas enviadas pelos tribunais.

FOLHINHA. Aliados de Lula tentam melar a sabatina, mas até agora Rodrigo Pacheco e o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, mantiveram a data.

