Lula terá treino com núcleo duro da campanha em véspera de debate da Globo

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se preparar para o debate da TV Globo nesta quarta-feira, 28, com membros do núcleo da campanha. Os escalados são a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o assessor de imprensa do partido Ricardo Amaral e o ex-ministro das Comunicações Franklin Martins, que embora tenha saído da coordenação da comunicação da campanha, segue atuante nos bastidores.

Para poupar a voz, o petista não fará agendas públicas. A performance no programa é considerada como decisiva para o objetivo de definir o pleito no primeiro turno. O comando da campanha tentou antecipar a data do debate para reduzir seu impacto sobre a decisão do eleitor, mas recebeu negativa da emissora.