Lula responde a eleitor que se propõe a cumprir metade da pena dele

A resposta de Lula a Pedro Lula responde ao zap de Pedro, de Pernambuco, que se ofereceu para cumprir metade da sentença de Lula por um apartamento no Guarujá que não é do ex-presidente.Vídeo: Ricardo Stuckert Publicado por Lula em Sexta, 2 de março de 2018

O ex-presidente Lula publicou na sua página no Facebook um vídeo comentando uma mensagem enviada por um eleitor seu de Pernambuco, que se identifica como Pedro, e se propõe a cumprir metade da pena que for imposta pela Justiça ao petista. “Se disseram que ele roubou, divido a cadeia com ele. Se ele roubou, foi pra me dar, foi pra nós, pra mim e um bocado de nordestino”, diz o pernambucano.

“Se ele pegar 20 anos (de prisão), eu tiro 10, se ele pegar 40 (anos de cadeia), eu tiro 20. Eu gosto de Lula demais. Lula é um pai, é um segundo pai meu, ele é um pai pra mim, um segundo pai meu”, diz a mensagem de Pedro. O eleitor ainda pede para que a mensagem via WhatsApp seja repassada até chegar ao ex-presidente.

No vídeo do Facebook, Lula reproduz as palavras do eleitor e o xinga, em tom de brincadeira, dizendo que depois vai ligar para o pernambucano para dizer que não roubou não. O ex-presidente foi condenado a 9 anos e 4 meses pelo juiz Sergio Moro e depois teve a pena ampliada pelo Tribunal Regional da 4ª região para 12 anos e um mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá.