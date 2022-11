Além de recompor o orçamento do Farmácia Popular, Lula pediu aos aliados para aumentar o gasto no programa social com o objetivo de incluir novos medicamentos e, assim, deixar a sua digital nesta ação pública.

Ex-ministro da Saúde, o senador Humberto Costa (PT-PE) foi escalado para cuidar do tema da saúde na equipe de transição.