Lula quer reunião para afinar discurso com evangélicos

Assim que voltar do Sul, Lula pedirá ao marqueteiro Sidônio Palmeira que se reúna com seu conselheiro na comunicação com evangélicos, Paulo Marcelo Schallenberger. O objetivo é alinhar uma abordagem da campanha a este segmento, ainda majoritariamente bolsonarista.

PLANO. Schallenberger planeja um culto para cerca de mil pessoas na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC com pastores, Lula e Geraldo Alckmin. O petista tratou do assunto na última sexta-feira, 27.