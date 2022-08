Lula quer mudar regras para participar de próximos debates

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, sinalizou que Luiz Inácio Lula da Silva irá ao debate da TV Globo, previsto para o dia 29 de setembro, mas deseja discutir as regras.

Na avaliação de Gleisi, o formato do primeiro debate desfavorece o líder nas pesquisas por dificultar respostas a ataques de adversários, já que as perguntas devem ser feitas a todos os candidatos. Essa norma, na visão da petista, impediu Lula de responder às críticas de Bolsonaro e o tornou alvo preferencial dos candidatos.

Segundo o coordenador nacional do MST, João Paulo Rodrigues, o petista está sendo aconselhado a evitar respostas sobre corrupção e preferir temas sensíveis a Bolsonaro, como a fome e a crise econômica.

Mesmo com as fragilidades de Bolsonaro na seara da corrupção, com casos do orçamento secreto e do balcão de negócios de pastores no Ministério da Educação, aliados de Lula veem o tema como espinhoso.

O entorno do presidenciável considera que faltou realizar acenos à própria base, a exemplo do que fez Bolsonaro ao levar a agenda de costumes ao debate.