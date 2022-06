Lula quebra padrão de pré-campanha e fará aparição em ambiente aberto

Sem se expor ao público em ambientes abertos, Lula optou por fazer aparições dessa natureza em sua passagem pelo Nordeste. Neste sábado, a previsão é de que ele vai assistir a uma apresentação de artistas na Praça São Francisco, em São Cristóvão (SE). Há certa tensão no ar entre petistas.

A CÉU ABERTO. Além da preocupação com a segurança, aliados do presidenciável dizem temer possíveis violações das regras do período pré-eleitoral – os políticos ainda não podem pedir voto.

‘CHEIO’. Antes de ir à praça, Lula vai participar de ato no Centro de Convenções de Sergipe, em Aracaju, onde o público vai passar por detector de metais e revista individual. Petistas estimam a lotação máxima em cerca de 3.000 pessoas, mas o site da empresa que administra o espaço fala em capacidade para 6.500 convidados.