Mesmo após o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), declarar apoio a Bolsonaro, a campanha de Lula não desistiu de atrair os candidatos tucanos de PE, RS e MS. As tratativas estão paradas em razão do luto de Raquel Lyra (PSDB-PE), cujo marido morreu no domingo.

CONDIÇÕES. Os termos dependem da disposição dos candidatos do PSDB em dividir o palanque com Lula e pedir votos.