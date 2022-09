Lula faz comício no Rio no domingo antes da eleição

O comício de Lula (PT) no Rio no próximo dia 25, último domingo antes da eleição, terá o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e vai unir rivais na disputa pelo governo do Estado no mesmo palanque.

Apoiado por Lula, Marcelo Freixo (PSB) participará do ato na quadra da escola de samba Portela junto com o adversário Rodrigo Neves (PDT), candidato de Paes.

Para evitar atritos, a organização prevê falas apenas do presidenciável e do prefeito, que demonstrará apoio a Lula no primeiro turno das eleições. São esperadas 5 mil pessoas no local.