Lula elogia presidente do BC: ‘economista competente’

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em entrevista ao SBT na noite desta terça (27), a quem chamou de “economista competente”.

Campos Neto foi indicado por Jair Bolsonaro (PL) para o BC e chegou ao cargo pela bênção do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele é neto do economista liberal Roberto Campos, responsável por disseminar a doutrina econômica no Brasil, e tem mandato até o fim de 2024, segundo as regras de autonomia da entidade aprovadas no governo Bolsonaro.

“Eu não me metia na política do (Henrique) Meirelles”, disse o petista, lembrando do seu mandato.

Lula defendeu na entrevista a criação de um novo mecanismo de controle da inflação, além da elevação dos juros e afirmou que o BC deveria adotar metas de crescimento econômico e emprego.

“O Banco Central tem como finalidade fazer com que a inflação seja controlada e o único mecanismo que tem é aumentar a taxa de juros. É preciso criar outro mecanismo”, disse.