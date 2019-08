Lula e PT, os ativos eleitorais de Moro

No entorno de Sérgio Moro é dado como certo que o ministro da Justiça será para sempre o maior inimigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, superando com larga vantagem Jair Bolsonaro e João Doria (PSDB) no roll de adversários do petista e do PT. Essa percepção se consolidou após o ataque hacker e as consequências dele e explicaria os ainda altos índices de aprovação do ministro em parcela expressiva do eleitorado, tornando-se um ativo eleitoral poderoso para Moro, estando o ex-juiz dentro ou fora de qualquer governo em 2022.

Batman. Para aliados de Moro, enquanto Lula e o PT ainda representarem algum tipo de “ameaça” ao eleitorado conservador, o ex-juiz será peça importante no jogo político do País.

Noves fora. A prova cabal de que o ataque hacker teve por objetivo libertar Lula, diz alguém que conhece bem Moro, é o juiz Marcelo Bretas ter passado incólume até agora: o magistrado do Rio botou na cadeia figurões do MDB, como Cabral e Temer.

Daqui… João Doria pegou pesado com Lula ao dizer que o ex-presidente teria oportunidade única de “trabalhar” caso fosse mesmo transferido para o sistema prisional paulista.

… não saio. A declaração foi interpretada como sinal da disposição do governador tucano de permanecer firme na centro-direita, apostando no desgaste de Jair Bolsonaro até 2022.

Limites. Na outra ponta, ao defender as vítimas da ditadura em entrevista ao Estado, Doria deixa claro que investirá na imagem de uma direita “menos tosca e mais esclarecida”, na definição de um aliado dele.

2022 é logo ali. Luciano Huck, o empresário Eduardo Mufarej e ex-governador Paulo Hartung debatem o “Futuro do Brasil” na quarta-feira, em Vitória (ES). O trio está sendo chamado de “Caravana do Huck”.

Contra-ataque. A bancada do PT na Câmara dos Deputados estuda como entrar no CNJ contra a juíza do Paraná Carolina Lebbos, que determinou a transferência de Lula para o presídio de Tremembé (SP), sentença derrubada em seguida no STF.

Chance. O PSDB comemora a escolha de Tasso Jereissati para relatar a reforma da Previdência no Senado. Entende ser uma oportunidade de se associar ao tema que está entre suas bandeiras desde o governo Fernando Henrique.

Vem… Na largada dos trabalhos da reforma da Previdência no Senado, Tasso quer ouvir, no mesmo dia, um grupo heterogêneo.

… todo mundo. Chamará o secretário Rogério Marinho (representando o governo), Rafael Fonteles (pelos Estados), o presidente da AMB, Jayme de Oliveira, (funcionalismo), e o ex-ministro da Fazenda da gestão Dilma Nelson Barbosa. O requerimento de Tasso Jereissati é o primeiro da pauta na CCJ.

Pronto. O deputado João Roma (PRB-BA) apresentou parecer favorável à PEC que inclui proteção de dados pessoais como direito fundamental da Constituição. A proposta, já aprovada no Senado, foi anunciada como uma resposta do Parlamento ao ataque dos hackers às autoridades.

CLICK. O deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), mais uma vez, garantiu o lanche dos colegas no encerramento da votação da reforma da Previdência na Câmara.

PRONTO, FALEI!

Randolfe Rodrigues,

Senador (Rede-AP)

“Via de regra, a sabatina (de embaixadores) é quase um debate acadêmico. Quem decidiu politizá-la foi Bolsonaro ao indicar filho para uma embaixada.”

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG E MARIANNA HOLANDA