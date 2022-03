Lula e Boulos se reencontram em ato público na sexta

Guilherme Boulos (PSOL) terá nesta sexta-feira, 2, seu primeiro encontro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desde que anunciou que não irá concorrer ao governo de São Paulo. Lula aceitou um convite do MTST para visitar os condomínios Novo Pinheirinho e Santo Dias, em Santo André, às 9h30, e participar de um ato público para os moradores do local.

É a primeira vez que os dois se encontrarão desde que Boulos anunciou, nesta semana, que irá concorrer à Câmara dos Deputados, e não ao governo paulista, abrindo caminho para a candidatura de Fernando Haddad (PT) em São Paulo e sinalizando a união entre os partidos.

O movimento — e o ato público — também são um bom sinal para a tentativa de Lula de criar uma frente ampla de apoio para sua candidatura nacional, apesar da resistência de uma ala do PSOL ao apoio à construção da chapa entre o ex-presidente e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB).

No rascunho do comunicado que anuncia o ato, Boulos afirma que os condomínios “são fruto da união da luta dos sem-teto nas ruas com as políticas do próprio Lula em Brasília”.

Lula também irá visitar a Cozinha Solidária do MTST em Santo André, ao lado do condomínio popular, que foi construído em 2019.