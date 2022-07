Lula diz a Pacheco que será preciso ‘avaliar’ se PEC Kamikaze ajudará mesmo Bolsonaro

Em conversa ontem com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Lula disse acreditar que o efeito da PEC Kamikaze para Jair Bolsonaro ainda precisa ser avaliado. Na visão do petista, as benesses oferecidas até agora pelo presidente, como o pagamento de 13.º antecipado para aposentados e o aumento do Auxílio Brasil de R$ 200 para R$ 400, não surtiram efeito positivo nas pesquisas, como se imaginava.

COMBO. Sem criticar o novo pacote de bondades, que reajusta o Auxílio para R$ 600 e traz novos benefícios, Lula disse avaliar que a crise vai além do aspecto financeiro, e que as pessoas estão sendo acometidas por outros desacertos de Bolsonaro, como o estímulo à violência, os ataques à democracia e a banalização das mortes por covid.

FORMAL. A reunião foi marcada por senadores do PT sob a pauta “apoio à democracia”.