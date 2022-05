Lula dividirá palanque pelo menos no PA e no ES

Lula já sabe que, em pelo menos dois Estados onde os atuais governadores estão na frente das pesquisas e que podem lhe oferecer palanque, não será possível ter exclusividade.

No Pará, Helder Barbalho (MDB) conversa com o PT, mas é aliado do PSDB. O outro é o Espírito Santo, onde Renato Casagrande (PSB) costura uma frente com o apoio de nove partidos, como o PSDB e o PDT. Nos dois Estados, cada partido cuidará do seu presidenciável.

Coluna do Estadão: FNDE perde R$ 459 milhões do orçamento após escândalo dos pastores