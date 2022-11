Lula deve se encontrar com Lira na semana que vem

Luiz Inácio Lula da Silva deve conversar pessoalmente com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), na próxima semana, em Brasília, de acordo com aliados do petista responsáveis pela articulação com o Legislativo.

Na pauta, os dois vão discutir os projetos considerados prioritários pelos membros da equipe de transição, como a PEC por meio da qual pretendem abrir espaço no Orçamento de 2023 para o Bolsa Família de R$ 600 e outras promessas de campanha do petista.

Nesta quinta-feira (3), em reunião com José Guimarães (PT-CE), Lira se mostrou disposto a ajudar na aprovação de todas as pautas de interesse de Lula até o início do próximo governo, segundo informou o petista.

Nesta tarde, Lira se reúne com Geraldo Alckmin e petistas para já tratarem da tramitação da PEC.