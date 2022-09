Lula cobra aliados de outras siglas a divulgarem sua campanha nos Estados

A campanha de Lula (PT) quer que candidatos a governos estaduais de outros partidos que são apoiados pelo petista distribuam os materiais de campanha do presidenciável em atos eleitorais. O plano deve encontrar resistência no Pará e Espírito Santo, justamente onde a legenda deseja intensificar a exposição de Lula em panfletos e na TV. No ES, Renato Casagrande (PSB) tem apoio do PDT de Ciro Gomes e do MDB de Simone Tebet, com os quais se associa em materiais gráficos, embora tenha declarado voto em Lula. Nenhum postulante ao Planalto aparece em suas propagandas televisivas. No PA, Helder Barbalho (MDB) se equilibra entre Lula e Tebet, e conta com o apoio do PP, partido aliado de Jair Bolsonaro (PL).

SEM CHANCE. O presidente do PSB-ES, Alberto Gavini, descarta a hipótese de Lula participar do programa de TV de Casagrande. “Nós não podemos fazer isso com os outros partidos que são nossos aliados e tem seus candidatos. No segundo turno, podemos discutir”, disse à Coluna.

SEM CHANCE 2. Interlocutores de Barbalho também veem como improvável uma associação tão explícita com Lula. O emedebista aceita o apoio do petista, mas mantém o palanque de Tebet, com quem caminhou pelas ruas de Santarém no último sábado, 3. Ele tem apoio também do União Brasil de Soraya Thronicke e do PDT de Ciro Gomes.