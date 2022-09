Aliados de Lula avaliam que as últimas pesquisas não traduzem a recente ampliação do arco de alianças do petista ao centro, com a adesão de Marina Silva, Henrique Meirelles e tucanos. Petistas torcem ainda pela radicalização do discurso de Bolsonaro, pois consideram que é favorável ao crescimento de Lula.

Coluna do Estadão: Candidatos à reeleição ganham 10 vezes mais verba eleitoral do que iniciantes