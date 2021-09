Com Luciano Hang, CPI da Covid faz jogo de alto risco na reta final

A sessão desta quarta-feira, 29, na CPI da Covid, em que será ouvido Luciano Hang é avaliada como uma jogada de alto risco e pode gerar um clima de “eu avisei” entre os senadores. O presidente Omar Aziz e o relator Renan Calheiros chegaram a ser aconselhados a reconsiderar a convocação pelo temor de que a sala da comissão vire um “circo”. O depoimento marca mais um ruído entre os parlamentares independentes e oposicionistas, o chamado G-7, na CPI que chega à reta final com tensão em alta e divergências sobre os rumos do relatório.

Risco. Senadores que se opuseram a manter o depoimento avaliam que Hang tem pouco a acrescentar. Temem que o empresário, conhecido pelo comportamento espetaculoso, veja a CPI como um palco.

Saída. Do senador Humberto Costa (PT-PE): “Se nos mantivermos focados em buscar respostas sobre crimes, ele não terá condição de fazer performance”.

Faz… Detalhes do relatório final de Renan também têm dividido o G-7. Alessandro Vieira (Cidadania-SE) promete apresentar ao relator algumas sugestões.

…assim. “Não se trata de divergências, mas sim da necessidade de garantir um relatório técnico e sóbrio. Parece relevante apontar a necessidade de aprofundamento em pontos como corrupção. A expectativa é de que sirva como colaboração”, afirma Vieira.

Ok. Fora da política, o criminalista Roberto Podval vê substância na CPI. “Há que se criticar alguns excessos e desconsiderar o natural jogo político, mas o resultado final demonstra a bagunça, a desorganização e, por consequência, as desnecessárias mortes em razão do atraso nas vacinas.”

Pode… Relator da Reforma da Previdência paulistana na Câmara, o vereador Rubinho Nunes (PSL) vai apresentar nesta quarta, 28, parecer favorável ao projeto do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Para ele, a proposta equaliza as contas e dá segurança ao servidor municipal.

…passar. “Mais pra frente, vamos melhorar e ampliar o texto enviado para que a reforma seja mais profunda. O paulistano não aguenta mais pagar tanto imposto pra sustentar desfalques no orçamento. Eu não fujo de projeto polêmico e estou pronto para enfrentar as narrativas que muitas vezes só visam a manutenção de privilégios.

Revisão. O Conselho Universitário da Unicamp revogou, por decisão unânime (74 votos a favor, 3 ausências), a concessão do título de Doutor Honoris Causa ao coronel Jarbas Passarinho (1920-2016). O título foi outorgado em 1973. Passarinho foi ministro do general-presidente Emílio Médici e integrou os governos de Figueiredo e Collor.

Sabedoria… Em jantar da Esfera Brasil, Romeu Zema disse estar disposto a disputar a reeleição ao governo de Minas Gerais pelo Partido Novo. Segundo ele, antes de se chegar ao segundo andar, é preciso “terminar de construir o primeiro”.

…mineira. Estavam no jantar (na segunda-feira, 27, em São Paulo) os empresários Eugênio Mattar (Localiza), Fernando Marques (União Química), Sebastião Bomfim (Centauro) e Anderson Birman (Arezzo).

Tô aqui. Antonio Rueda também participou. Ele é o autor do convite para Zema integrar o partido resultante da fusão PSL-DEM e concorrer a presidente.

Bênção. A candidatura de Alessandro Molon (PSB) ao Senado, em composição com o presidente da OAB nacional, Felipe Santa Cruz, para o governo do Rio, ganha corpo. O padrinho é o prefeito Eduardo Paes (PSD), decidido a ficar no cargo atual até 2024.

Terraplanagem. Por falar em Paes, ele anda com verve afiada: ao responder a uma provocação de Osmar Terra (MDB-RS), aquele que não se cansa de passar vergonha nas redes, o prefeito mandou esta: “Prezado doutor Terra Plana…”

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG E MATHEUS LARA. COLABORARAM ELIANE CANTANHÊDE E ROBERTO GODOY.

PRONTO, FALEI!

Fábio Trad, deputado federal (PSD-MS)

“O caso da Prevent Senior chega a ser macabro. Médicos, agentes públicos e empresários envolvidos no esquema que burlou documentos, fraudou declarações e enganou familiares de mortos por covid-19.”