Livres fará leilão de quadros comemorativos do Plano Real

Coluna do Estadão

O Livres vai fazer um leilão no dia 21 para vender quadros comemorativos do Plano Real. A primeira leva de vendas, de 20 peças, arrecadou R$ 40 mil, usados na reforma da Casa Livres, em São Paulo.

ÍDOLOS 2. Os quadros levam uma cédula de R$ 1 e a assinatura dos pais do plano, como Pedro Malan e Pérsio Arida. Na última quinta, o diretor do Livres, Mano Ferreira, entregou a FHC uma versão de agradecimento, com a assinatura dos organizadores da iniciativa.