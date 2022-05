Lista de convidados para o casamento de Lula gera ciúmes na bancada do PT

A lista restrita de convidados para o casamento de Lula com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, tem gerado ciúmes no PT, sobretudo nas bancadas da Câmara e do Senado.

Amigos de Lula estimam que só 10% de seu entorno político estará na festa. Gleisi Hoffmann, Alexandre Padilha, Rui Falcão e Jaques Wagner são alguns dos parlamentares contemplados. Apoiadores de outros partidos, como Renan Calheiros, não estão na lista.