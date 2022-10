Lira teme desagradar Bolsonaro com presença no TSE; Pacheco deve ir

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ainda não decidiu se atende ao convite de Alexandre Moraes para acompanhar, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a apuração dos votos neste domingo (30). Uma parte de seus aliados avalia que a presença dele no tribunal pode desagradar a Jair Bolsonaro (PL), já que o ministro é considerado um desafeto pelo presidente. Outra ala avalia que, em caso de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a presença de Lira no reconhecimento do resultado ajuda a criar pontes com o eleito.

Lira abriu diálogo com Lula. Há cerca de dez dias, falou ao telefone com o petista.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já informou a aliados que pretende ir ao TSE, mas não acompanhará toda a apuração, nem fará pronunciamento conjunto com Moraes, como o ministro sugeriu. Ele deve ir ao tribunal no final da tarde de domingo, antes do resultado ser divulgado. Depois, a previsão é que siga ao Senado para conversar sozinho com a imprensa assim que o resultado for confirmado pela Justiça eleitoral.