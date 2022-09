Lira não deve ir a ato de 7 de Setembro em Brasília; Pacheco é dúvida

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não deverá estar em Brasília no feriado de 7 de Setembro, na próxima quarta-feira, durante o desfile na Esplanada dos Ministérios em comemoração ao Dia da Independência. A presença de Jair Bolsonaro (PL) e ministros é esperada. O cerimonial do evento convidou os chefes dos Três Poderes para o ato institucional, mas Lira tem planos de seguir em campanha em Alagoas, onde disputa a reeleição.

Na quarta, Lira tem agenda em Maceió, e só deve retornar a capital federal no dia seguinte para a sessão solene do Bicentenário da Independência no Congresso, com participação de Bolsonaro, do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A ausência de Lira reduz as chances de Pacheco participar do ato. Segundo pessoas próximas, o presidente do Congresso já havia feito ressalvas sobre a sua participação. Uma das condições é que não haja previsão de falas das autoridades presentes, que ficarão juntas em um palco, por receio de uma politização do evento.

Em paralelo, Pacheco monitora a presença dos presidentes dos demais poderes porque não quer ser o único a comparecer. Fux também não confirmou presença por enquanto.

A expectativa no momento é que Bolsonaro não fale no palco das autoridades, mas, após o desfile de 7 de setembro, o presidente pode subir em um carro de som estacionado no local e discursar a apoiadores. Em Brasília, entretanto, a expectativa é manter o caráter institucional do evento. Depois, o presidente segue para o Rio de Janeiro, onde a manifestação tende a ganhar contornos mais claros de campanha.

