Arthur Lira e Ciro Nogueira se reuniram com Michel Temer no sábado (19) para discutir eventual adesão do MDB à reeleição do presidente da Câmara. Pediram conselhos sobre como conquistar o apoio da sigla, apesar da resistência de Renan Calheiros (MDB-AL), arquirrival de Lira na política alagoana. Temer prometeu ajudar.

Coluna do Estadão: Para ceder a Lira, PT quer controle de principal comissão da Câmara em 23