Líderes tucanos unificam discurso em favor da vida

A postura de Jair Bolsonaro na pandemia conseguiu unificar críticas de tucanos de diferentes gerações e trajetórias políticas, algo raro em se tratando de PSDB. “O responsável por este trágico momento que já produziu 263 mil mortos no Brasil é Jair Bolsonaro, com seu negacionismo, mentiras, omissões e incompetências”, diz João Doria. “O presidente joga brasileiros para a morte ao incentivar aglomerações e o não uso da máscara”, diz Eduardo Leite. “Bolsonaro parece viver realidade paralela e não ter nenhum apreço pela vida alheia”, diz José Serra.

Juntos. Doria, Leite e Serra falaram com exclusividade à Coluna. “O presidente se comporta e faz declarações de formas tão grosseiras e descabidas que parece ignorar as responsabilidades e o decoro que exigem o cargo de chefe de Estado”, disse o experiente senador por São Paulo e ex-ministro da Saúde de FHC.

Rumo… “A mente bolsonarista já é muito difícil de entender, mas impossível de entender mesmo é o coração. Porque é de uma insensibilidade, de uma desumanidade absurda”, desabafou o jovem governador do Rio Grande do Sul.

…à morte. “Estamos diante de um colapso da Saúde Pública e à beira de uma catástrofe humanitária sem precedentes”, afirma o governador de São Paulo.

Nós?! Sobre Bolsonaro culpar os governadores pela crise econômica, Leite diz: “Que governadores são esses tão poderosos para gerar problemas econômicos mundiais? É só confronto político para sustentar uma narrativa: morra quem morrer. Isso é lamentável”.

Registro. Procurado pela Coluna, o Palácio do Planalto não quis comentar as declarações dos tucanos.

Mimimi? Monitoramento feito pela Vox Radar para o PSDB mostrou o impacto negativo nas redes sociais sobre as recentes declarações de Jair Bolsonaro minimizando a covid-19 e atacando os defensores da vacina: 62,1% desaprovaram.

CLICK. João Doria (ao centro) recebeu no Bandeirantes deputados gaúchos, como Patrícia Alba (à esq.) e Vilmar Lourenço. Na pauta, a Coronavac, do Butantan.

Retomada… Ao menos 211 deputados de vários partidos criarão nesta terça-feira, 9, a Frente Parlamentar das Energias Renováveis.

…verde. O grupo, presidido por Danilo Forte (PSDB-CE), quer recolocar o Brasil como protagonista nos debates ambientais e até enviar comissão para a Conferência do Clima de Glasgow, em dezembro.

Força e fé. “O Brasil tem tudo para ser o maior produtor de energia limpa do mundo”, afirma Forte.

Planos. O MDB não faz parte da lista de siglas a que Luciano Huck cogita se filiar. O partido, porém, não descarta compor chapa com o apresentador em 2022. A senadora Simone Tebet (MDB-MS) é hoje a primeira opção de vice.

Olha só. A votação da PEC Emergencial teve um componente “extra plenário” que surpreendeu senadores da oposição: identificaram nas redes sociais o crescimento vertiginoso de postagens que emplacaram a narrativa de que eles seriam contrários à retomada do auxílio emergencial. Suspeitas recaem sobre a rede bolsonarista, claro.

Olê, Telê. Rodrigo Pacheco (DEM-MG) não se considera um torcedor de futebol “engajado” ultimamente. O presidente do Senado, porém, guarda uma boa lembrança da adolescência: o São Paulo de Telê Santana. “Acho que foi o último grande time que vi jogar”.

SINAIS PARTICULARES.

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado

Sem… Na pequena Tianguá (CE), com menos de 70 mil habitantes, foram confirmados 141 novos casos de covid-19 na última semana. Jair Bolsonaro esteve no município dia 26, sem máscara, causando aglomerações.

…distância. Na semana anterior à visita presidencial, foram 90 casos confirmados. O Ministério Público pediu à PGR abertura de investigação contra Bolsonaro por crime contra a saúde pública.

Resposta. À Coluna, o prefeito de Tianguá, Luiz Menezes de Lima, disse que o aumento nos casos de covid-19 no município na última semana são “coincidência” e não tem a ver com a aglomeração provocada por Bolsonaro.

Resposta 2. Lima, que participou da cerimônia com Bolsonaro, disse que não poderia ter feito diferente, por se tratar do presidente. O aumento no número de casos atribuiu ao fato de ser uma cidade cortada por uma BR, com maior circulação de pessoas. Há ocupação de 100% dos dez leitos de UTI no hospital da cidade – mas Lima diz que apenas dois são cidadãos de Tianguá.

PRONTO, FALEI!

Luiz Carlos Bresser-Pereira, ex-ministro da Fazenda e professor emérito da FGV: “Estou envergonhado porque nós, brasileiros, e o Congresso que elegemos não fomos ainda capazes de promover o impeachment do senhor Bolsonaro.”

