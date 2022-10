Líderes da esquerda latino-americana acompanham eleição em QG do PT

O favoritismo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atraiu lideranças da esquerda latino-americana para acompanhar a apuração, neste domingo (2), na concentração do PT montada em um hotel em São Paulo.

Foram convidados cerca de 190 estrangeiros, entre os quais representantes das chancelarias de países vizinhos, como da Argentina. Marcam presença também Mario Delgado, líder do Morena, partido do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, e Juan Carlos Monedero, fundador do Podemos, partido de esquerda da Espanha, e o chileno Carlos Ominami, um dos fundadores do Grupo de Puebla.

Segundo petistas, há a expectativa de que, se eleito, Lula retome participação do Brasil em fóruns multilaterais, sobretudo na América Latina.