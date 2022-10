Lideranças de esquerda no RS silenciam sobre fala homofóbica de Onyx contra Leite

Coluna do Estadão

Lideranças da esquerda gaúcha que não se aliaram a Eduardo Leite (PSDB) na eleição do Rio Grande do Sul silenciaram diante da ofensa homofóbica de Onyx Lorenzoni (PL) contra o tucano. Edegar Pretto (PT), Luciana Genro (PSOL) e Paulo Pimenta (PT) não se manifestaram contra a declaração do bolsonarista. Manuela D’Ávila (PCdoB), que apoia Leite, também não comentou.

Em vídeo, Onyx disse que, se ele for eleito, o Estado teria “um governador e uma primeira-dama de verdade”, em contraposição a Leite, que é gay.

Na última segunda-feira, partidos de esquerda como PT e PSOL decidiram não declarar apoio formal a Leite no segundo turno, mas defenderam a tese de “nenhum voto a Onyx”.

Manuela D’Ávila, no entanto, optou manifestar apoio ao tucano no dia seguinte. “No RS, fomos e seremos oposição ao Eduardo Leite. Mas anular o voto não constrói uma alternativa popular. Eu votarei em Leite porque sou antibolsonarista e antifascista. Não quero um bolsonarista negacionista governador do meu estado”, escreveu D’ávila, nas redes sociais.

