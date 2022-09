Líder nas pesquisas ao governo do Sergipe tem candidatura barrada pelo TSE

Coluna do Estadão

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) impediu o candidato líder nas pesquisas de intenção de voto ao governo do Sergipe, o bolsonarista Valmir de Francisquinho (PL), de concorrer no pleito. Com a decisão, Fábio Mitidieri (PSD) e o senador Rogério Carvalho (PT) devem rivalizar na disputa ao cargo.

Na pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quarta-feira, 28, Mitidieri e Carvalho aparecem com 20 e 25 pontos, respectivamente. O senador Alessandro Vieira (PSDB) corre por fora com 9% das intenções de voto.

Ex-prefeito de Itabaiana, Francisquinho foi condenado, em 2019, no TRE-SE a oito anos de inelegibilidade por abuso de poder político e econômico em favor do filho, Talysson Costa, candidato a deputado estadual há quatro anos.