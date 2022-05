Líder do Podemos diz que não tem tempo para ‘vaivém’ da terceira via

O líder do Podemos no Senado, Álvaro Dias (PR), vê com descrédito a chance de a sigla aderir a Simone Tebet (MDB). Ele diz que o partido se ressente por ter sido excluído das primeiras reuniões da terceira via e que não tem tempo para o ‘vaivém’ do bloco composto por MDB, PSDB e Cidadania. “Nossos tempos de política estudantil acabaram”, disse.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Álvaro Dias, senador (Podemos-PR)