Líder do governo no Senado diz que é ‘natural’ PL reivindicar presidência da Casa

Líder do governo no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ) afirmou que é natural o PL reivindicar a presidência da Casa, agora que deverá ter a maior bancada da Casa. A definição, segundo ele, também dependerá de quem vencer as eleições presidenciais.

“Agora podemos ser a maior bancada e é ainda mais natural uma construção com as nossas bases como PP, Republicanos, além de outros partidos com quem mantemos boa relação no Senado como PSD, MDB, Podemos, PSDB, União. É natural”, respondeu à Coluna, ao ser questionado se o partido vai reivindicar o comando do Senado.

Portinho incluiu na lista de partidos com quem mantém boa relação o PSD, que é a legenda do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que pretende disputar a reeleição. Apesar de se manter neutro na disputa entre Lula e Bolsonaro, Pacheco tem sido muito criticado por aliados do presidente.

“Devemos aguardar as eleições presidenciais. É natural que a presidência do Senado esteja mais alinhada e acessível ao diálogo com o Executivo, principalmente tendo a maior base no Senado”, avaliou Portinho.

Apesar dos novos senadores eleitos, aliados de Pacheco consideram que ele ainda tem chance de costurar uma aliança com o PL. Eles dizem que o atual presidente tem boa relação com Portinho e outros membros do partido, como Romário (RJ), que atualmente integra a mesa diretora.