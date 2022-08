Líder do governo na Câmara sugere a Moro manter distância de Bolsonaro

Apesar de Sergio Moro (União) ensaiar uma reaproximação com Jair Bolsonaro (PL) nos bastidores da campanha, os dois devem manter distância durante a agenda do presidente da República em Curitiba (PR), nesta quarta-feira. “Se eu fosse ele, não arriscaria (participar)”, ironizou o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros.

Assessores de Moro afirmam que ele não tem previsão de compromissos com Bolsonaro. O presidente terá agenda com o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), que é aliado do União Brasil. Integrantes do partido do ex-juiz, como Fernando Francischini, já anunciaram que irão participar da motociata com os bolsonaristas na capital paranaense.

