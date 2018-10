Líder da Assembleia de Deus anuncia voto em Bolsonaro

O pastor José Wellington, presidente emérito da Assembleia de Deus, recebeu de aniversário ontem um vídeo de Jair Bolsonaro felicitando-o pelos 84 anos.

Em seguida, o líder religioso anunciou seu voto no militar.

A igreja, contudo, ficará neutra. “De todos os candidatos, o único que fala o idioma do evangélico é Bolsonaro. Não podemos deixar a esquerda voltar ao poder.”

Bolsonaro também já recebeu o apoio do líder da Universal, bispo Edir Macedo. O candidato lidera com folga as pesquisas de intenção de voto. (Naira Trindade)