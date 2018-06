Lewandowski faz audiência por impasse de R$ 1,7 bi em distribuidora da Eletrobrás

O ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski tenta hoje tirar mais uma pedra do caminho da venda das distribuidoras da Eletrobrás. Ele recebe a Advocacia-Geral da União e o estado de Alagoas em audiência no STF para resolver um impasse de R$ 1,7 bilhão.

Esse é o valor que o estado pede à União pela Companhia Energética de Alagoas (CEAL). O governo federal, no entanto, colocou a distribuidora à venda por R$ 50 mil.

Alagoas argumenta que deve ser ressarcida pelo preço que valia a companhia 20 anos atrás, quando passou as ações para a União. Quem acompanha as negociações acha difícil sair um acordo da audiência de conciliação proposta pelo ministro do STF. (Juliana Braga)

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadão