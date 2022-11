Lewandowski deve ser ouvido por Lula para escolha de sucessor no STF

Próximo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) a se aposentar, Ricardo Lewandowski deve ser ouvido pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sobre o nome a ocupar sua cadeira na Corte. O ex-deputado federal Sigmaringa Seixas, que morreu em 2018, era o conselheiro de Lula para a escolha de ministros para o STF. Sem Sig, como o advogado era chamado, nomes próximos ao presidente eleito apostam que Lewandowski pode assumir essa posição. Na avaliação da cúpula do PT, as forças bolsonaristas devem conservar influência política ao longo dos próximos anos e exigirão a nomeação de um magistrado capaz de frear o ímpeto autoritário de apoiadores do atual presidente, ainda que isso desagrade a opinião pública.

LISTA. Os nomes dos advogados Pedro Serrano e Cristiano Zanin, que defendeu Lula na Operação Lava Jato, circulam como cotados. Pierpaolo Bottini e Sérgio Renault, que integraram o governo do petista, também.