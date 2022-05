Leite será decisivo para apoio de PSDB a Tebet

Mesmo fora (até aqui) da campanha nacional, Eduardo Leite, será decisivo para selar a parceria dos tucanos com Simone Tebet (MDB). Para o PSDB, é indispensável o apoio do MDB na eleição do Rio Grande do Sul, segundo Bruno Araújo disse ao Estadão. O nome de Leite facilita a negociação. “Aí sim, o quadro nacional pode pesar nas decisões do Estado”, diz o gaúcho Germano Rigotto (MDB), um dos coordenadores da campanha de Tebet. O MDB sempre teve candidatos no RS.

