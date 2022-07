Legislativo avança sobre Executivo na agenda de votações no Congresso

O avanço do poder do Legislativo sobre o Executivo nos últimos anos não está restrito ao orçamento e também fica explícito na agenda do Congresso Nacional. Em 2016, 3 em cada 10 matérias levadas à votação e aprovadas tinham nascido no Parlamento e 7 no Executivo. No ano passado, esse número se inverteu – quase 7 tiveram origem no Legislativo. Neste ano até agora, a lógica permanece igual: a agenda do Congresso – Senado e Câmara – ditou 68% das votações. Além disso, houve uma redução no número de Medidas Provisórias propostas: em 2016, elas representavam metade da pauta. No ano passado, essas iniciativas – que têm origem no Executivo – responderam por 30%.

INFLEXÃO. Entre 2012 e 2018, antes do governo Bolsonaro, a aprovação das propostas de deputados e senadores não passava de 50%. Já entre 2018 e 2022, a média foi de 60%. Os dados são de um levantamento da Action RelGov, feito a pedido da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE).

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Jair Bolsonaro, presidente da República

PRONTO, FALEI. José Álvaro Moisés, cientista político

“O governo, o STF, a Câmara e o Senado, todos os Poderes, precisam se posicionar sobre a violência política crescente e dizer o que farão para evitá-la.”

CLICK. Rodrigo Garcia, governador de São Paulo (PSDB)

Durante ato de pré-campanha no festival de desenhos Anime Friends, posou para foto com eleitor fantasiado de Homem Aranha.