Legisla Brasil lança índice para avaliar com até 5 estrelas atuação de deputados federais

Coluna do Estadão

A Legisla Brasil, plataforma de gestão pública, lança na volta do recesso parlamentar, em agosto, um índice para avaliar o trabalho de deputados. Não será um ranking, mas os parlamentares receberão até cinco estrelas se bem avaliados em quesitos como a produção de projetos de relevância e qualidade, fiscalização e mobilização.

ESTRELAS. O índice está sendo produzido por especialistas da UNB com base em referências acadêmicas do Brasil e do exterior. Os dados serão abertos.