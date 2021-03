Legado da Lava Jato preocupa Edson Fachin

Demorou, mas o ministro Edson Fachin demonstra preocupação com o legado da Lava Jato. O relator da operação no Supremo Tribunal Federal tem dito, segundo seus interlocutores, ser importante mostrar para a população a abrangência das ações de combate à corrupção para além de Curitiba, onde o pessoal de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro atuavam diretamente. No horizonte de Fachin, o temor é um só: uma eventual derrota de Moro no caso da suspeição do ex-juiz, pedida pela defesa de Lula, pode contaminar a operação de cima a baixo.

Leia Também Os efeitos da ‘pernada’ de ACM Neto em Maia

Limite final. A defesa de Lula pede a suspeição de Moro no caso do triplex do Guarujá. Fachin tem dito que qualquer decisão deve se reduzir única e exclusivamente a esse caso.

Vejam só. Nessa linha de defender a operação, Fachin divulgou recentemente os números da Lava Jato no STF: dos 183 inquéritos já instaurados, 140 tramitam. Setenta e três sob relatoria de outros ministros.

De olho. O senador Rogério Carvalho (PT-SE) promete fazer requerimento de informação ao diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza.

De olho 2. Quer saber se foi instaurado algum processo administrativo para apurar o suposto depoimento forjado pela delegada Erika Marena, como mostraram mensagens obtidas pela Operação Spoofing.

Big… O Ministério da Justiça e Segurança Pública promete implementar o Sistema Nacional de Análise Balística (Sinab): um grande banco de dados de armas e munições para ajudar na elucidação de crimes.

…data. Alguns Estados já têm programas similares. A ideia é nacionalizar com polícias estaduais e a federal. Até o final de 2022, prevê investir mais de R$ 130 milhões na compra de ferramentas que possibilitem o “match” de armas e munições envolvidas no crime.

CLICK. O ex-governador Paulo Hartung (ES) não descuida de sua saúde durante a pandemia. “Pedal matinal”, escreveu ele em postagem feita numa rede social.

Destino. Se deixar mesmo a chefia da Comunicação do Planalto, Fábio Wajngarten pode assumir o escritório da EBC em São Paulo. O almirante Flávio Rocha, que hoje comanda a Secretaria de Assuntos Estratégicos, deve ocupar o lugar de Wajngarten.

Criando… Diante das dificuldades para destinar emendas parlamentares para a compra de vacinas, deputados e senadores decidiram adotar uma via rápida interna do Legislativo.

…atalhos. A Comissão Mista de Orçamento criou ação específica no projeto de lei orçamentária de 2021 para que as emendas possam ser destinadas para o enfrentamento da pandemia, incluindo a possibilidade de aquisição de imunizantes.

Drible. Apesar de parecer trivial, foi a saída encontrada, já que o Ministério da Saúde não tem aceitado o repasse de recursos para esse fim via emendas.

Alô? No início do ano, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) tentou destinar parte de seus recursos para a compra de vacinas, mas teve o pedido negado pelo ministério. Ele chegou a enviar um questionamento formal à pasta, mas não obteve resposta.

Estranho no ninho. O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, foi aconselhado a ficar no DEM, apesar da crise no partido. Já tem muita ave de alta plumagem no PSDB…

SINAIS PARTICULARES.

Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo

PRONTO, FALEI!

Rodrigo Maia, deputado federal (DEM-RJ): “Onde houver consenso, Bolsonaro estará fora. Vacina salva vidas Bolsonaro ataca. Máscara previne? Ele tripudia. SUS colapsado? Bolsonaro debocha.”

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, MARIANA HAUBERT E MARIANNA HOLANDA.

