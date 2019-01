Kim pede ao STF voto aberto na eleição do presidente da Câmara

O deputado federal eleito Kim Kataguiri (DEM-SP) ingressou hoje no Supremo com mandado de segurança para garantir liminar que obrigue a realização da eleição para a presidência da Câmara por meio de voto aberto e não secreto, como ocorre atualmente.

No primeiro mandato, Kataguiri é um dos candidatos ao cargo, que tem seu colega de partido, o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), como postulante mais forte.

O Supremo já decidiu que no Senado a sessão será aberta e não secreta. O que significa que a decisão liminar do ministro Marco Aurélio Mello poderá ser estendida para a Câmara. O Senado ainda não decidiu se irá recorrer. Especula-se que a Casa pode simplesmente ignorar a decisão liminar no dia da eleição.

O voto aberto dificulta traições e a escolha de candidatos impopulares frente ao eleitorado. No Senado, Renan Calheiros (MDB-AL) teria mais dificuldades em se eleger. (Andreza Matais)