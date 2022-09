Kim Kataguiri diz que foi ameaçado e pede segurança do governo de SP

O deputado Kim Kataguiri (União Brasil) foi alvo de ameaça de morte, na última terça-feira, 20, e pediu apoio da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Segundo Kataguiri, a pasta se comprometeu a investigar o fato e enviar viaturas policiais para evitar que qualquer incidente aconteça na ocasião.

Em comentário feito no Twitter, um homem ameaça assassinar Kataguiri, na próxima sexta-feira, durante comício do Movimento Brasil Livre (MBL), em Santo André (SP). Em seguida, a mesma pessoa fala que vai tirar fotos do crime.

“Eu vou matar o Kim kataguiri no dia 23/09 às 20:43 no mega evento em santo André”, escreveu. “Vo tira três foto, uma da arma, uma da morte e uma do corpo”, acrescentou.

“É a eleição mais violenta da história”, disse Kataguiri à Coluna.