Kassab fez campanha para Bolsonaro desde antes do primeiro turno, diz aliado

O deputado Cezinha de Madureira (SP) afirma que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, fez campanha para Jair Bolsonaro (PL) em conversas com prefeitos paulistas desde antes do primeiro turno.

Cezinha é abertamente bolsonarista. Já seu o seu partido, o PSD, declara-se neutro na eleição nacional. Em São Paulo, a sigla está com Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Kassab virou um de seus principais aliados.

“Nós sabemos que precisamos dar um bom resultado para o Bolsonaro e Tarcísio em SP. A vitória de Tarcísio no primeiro turno só se deu pela vantagem do Bolsonaro no Estado. Eu e o Kassab estamos engajados pela campanha do Bolsonaro desde antes do primeiro turno, falando com todos os prefeitos sobre isso”, disse Cezinha à Coluna.

“Se nós não tivéssemos feito campanha para Bolsonaro, o Tarcísio não teria chegado ao segundo turno junto ao PSD”, acrescentou. O candidato a vice na chapa de Tarcísio é Felício Ramuth, do PSD.

Madureira dá como exemplo do engajamento de Kassab a decoração da sede da legenda em SP, que tem fotos de Bolsonaro e Tarcísio em diversos espaços.

“Se a sede nacional está assim, imagina o resto? Significa que Kassab está na campanha (de Bolsonaro).”

Apesar do alinhamento com o bolsonarismo em SP, o presidente do PSD liberou o partido considerando o cenário em outros Estados. A legenda está alinhada ao ex-presidente Lula (PT) no Rio de Janeiro e na Bahia, por exemplo.