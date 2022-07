Aliados de Gilberto Kassab (PSD) são céticos quanto à hipótese de ele declarar apoio a Lula no 1.º turno, ainda que seja na pessoa física e não envolva o partido. “Não acredito, Kassab é muito prudente e sabe que as realidades no Brasil são distintas. Seria desagregador, e Kassab é um construtor de entendimentos”, diz Ana Amélia, candidata ao Senado pelo partido no RS.