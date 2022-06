Kassab e Marcos Pereira se reúnem para discutir aliança em São Paulo

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, tem reunião nesta quarta-feira com Gilberto Kassab, do PSD, para discutir uma possível aliança entre os partidos em São Paulo. Pereira tem dito que espera que Kassab anuncie em breve o apoio a Tarcísio de Freitas (Republicanos) no Estado. A pessoas próximas, o presidente do PSD indica que só deve bater o martelo sobre o assunto em julho. Paralelamente, na mesma manhã, haverá reunião entre as cúpulas do PT, PSOL e PSB para tentar definir o futuro de Márcio França (PSB).

A cúpula do Republicanos ficou satisfeita com o desempenho de Tarcísio de Freitas no programa Roda Viva, da TV Cultura, ontem. Um dos líderes da sigla recebeu mensagem dizendo que Tarcísio poderia ser o candidato do Centrão à presidência da República. A resposta foi que, se ele vencer em São Paulo, passa a ter prioridade na fila.