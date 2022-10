Kassab diz a aliados do PSD que vai liberar partido em 2º turno de Lula contra Bolsonaro

Presidente do PSD, Gilberto Kassab deu sinal verde ao senador Otto Alencar (PSD-BA) para ele angariar apoio de lideranças do partido à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no 2º turno. Os senadores Omar Aziz (AM) e Alexandre Silveira (MG), que estiveram com Lula no 1º turno, já indicaram apoio à articulação. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, que também apoiou o petista, é o próximo alvo.

O objetivo do grupo é formar uma frente dentro do PSD para atrair prefeitos e deputados estaduais para o campo de Lula e capilarizar sua campanha, uma vez que institucionalmente o partido deve se manter neutro.

Embora Kassab já tenha expressado preferência por Lula, o partido tem importantes nomes e aliados vinculados a Bolsonaro na eleição deste ano, como Ratinho Jr., reeleito no 1º turno no Paraná, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), que enfrentará o PT em São Paulo.

Com 42 deputados federais eleitos, o PSD também terá relevância na composição da base governista, seja ela comandada pelo PT ou por Bolsonaro após a eleição presidencial.