Kassab coloca general na presidência dos Correios

Numa manobra para manter o controle dos Correios, o ministro Gilberto Kassab (Comunicação) vai trocar o comando da empresa. O plano: o atual presidente, Carlos Fortner, será transferido para a diretoria de operações dando lugar para um general assumir os Correios.

O escolhido é o general Juarez Aparecido de Paula Cunha, pela patente com mais afinidade e chances de permanecer no novo governo do capitão Jair Bolsonaro.

Ligado a Kassab, Fortner enviou mensagem a colegas dos Correios avisando que a “transição já começou” e informando das mudanças na empresa. A Coluna teve acesso ao texto. “Eu deixarei a presidencia, e o presidente do Conselho, general Juarez, assumirá o posto”, comunicou. Atualmente, o general é presidente do Conselho de Administração dos Correios.

Segundo Fortner escreveu toda a parte comercial e de agencias ficará sob sua tutela na diretoria. “Haverá mudanca do estatuto, simplificando a estrutura”, emendou. Ele justifica que seu sucessor, general Juarez, “tem acesso direto à nova cúpula da presidência” e que “não haverá ingerência política como hoje” nos Correios.

Segundo Fortner registrou aos colegas, as mudanças passarão ainda por:

1. Enxugamento da empresa para torna-la mais competitiva. Mais simples, mais enxuta, menos VPs.

2. Não haverá ingerencia politica como hoje.

3. Haverá valorização da meritocracia.

COM A PALAVRA:

Procurado, Fortner não comentou.

(Andreza Matais)