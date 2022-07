Justiça nega pedido de sindicato para ajudar na defesa de bolsonarista que matou petista

A Justiça do Paraná impediu o Sindicato dos Agentes Penitenciários Federais de Catanduvas de participar da defesa de Jorge Guaranho, bolsonarista que matou a tiros o guarda civil petista Marcelo de Arruda em Foz do Iguaçu no último sábado, 9. Na decisão, o juiz Gustavo Germano Francisco Arguello diz que o processo não tem relação com a profissão do suspeito, ao justificar a negativa para os advogados do órgão de classe atuarem.

O Ministério Público e a defesa de Arruda, que atua como assistente de acusação, entraram com o pedido para a exclusão do sindicato do processo. Os advogados de Guaranho haviam se manifestado favoravelmente à participação da entidade. Ele trabalha como penitenciário, mas não estava no exercício de suas funções quando invadiu a festa de aniversário da vítima.