Justiça cobra de Lula valor real em inventário

A Justiça notificou a defesa do ex-presidente Lula para que informe o real valor de bens declarados no processo de inventário da ex-primeira-dama Marisa Letícia. A 1.ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Bernardo diz que os documentos apresentados pelos advogados do petista “não comprovam quem é o titular das debêntures arroladas nem seu valor”, assim como “não consta o valor das cotas” de um fundo imobiliário. O patrimônio declarado do casal em junho deste ano é de R$ 12,3 milhões. Os bens em nome de Lula estão congelados.

Valendo. Na mesma decisão, a Justiça deu 90 dias para o petista apresentar certidões negativas de imóveis rurais. A Coluna revelou que seus advogados incluíram no processo certificado de cadastro de imóvel rural como sendo dele, mas em nome de outra pessoa.

Vai e vem. Não é a primeira vez que a Justiça exige explicações da defesa de Lula sobre os bens apresentados. Em junho, os próprios advogados retificaram os dados incluindo três aplicações financeiras.

Com a palavra. Procurada, a assessoria do ex-presidente não se manifestou. Lula está preso em Curitiba.

Incrédulo. Quando informado, ontem, pela defesa de boatos de que Bolsonaro teria encomendado o ataque que sofreu para subir nas pesquisas, o agressor, Adélio Bispo, deu risada.

Atenuante. Segunda-feira deve sair o laudo psiquiátrico de Adélio. Assim que recebê-lo, a defesa dele entrará com pedido, na Justiça, de insanidade mental do agressor de Bolsonaro.

Bote. Cerca de 30 nomes de peso elaboram um manifesto a favor da candidata Marina Silva, que está desidratando. O movimento é liderado pelo ex-senador Pedro Simon, com o apoio do tucano Arthur Virgílio.

Mais um… Aliados de Geraldo Alckmin avaliam que a Operação Cash Delivery, com busca e apreensão na casa do tucano Marconi Perillo em Goiás, não ajuda ou atrapalha o presidenciável.

…menos um. Nas contas do Centrão, as chances de Alckmin conseguir passar para o segundo turno são cada vez mais ínfimas.

Olho…Para evitar surpresas como a do juiz de Formosa (GO) que se preparava para dar uma liminar para recolher as urnas eletrônicas dois dias antes das eleições, a AGU determinou regime de plantão a partir deste fim de semana.

…aberto. Ao todo, 300 advogados vão monitorar em todo o território nacional qualquer movimentação em juizados federais que possa tumultuar o processo.

Nem tentem. Com seu plano descoberto, o juiz Eduardo Cubas foi afastado ontem do cargo pela corregedoria do CNJ.

CLICK. O Exército “decretou” um toque de recolher para seus candidatos à Escola Preparatória de Cadetes: nada de saidinha com os amigos e Twitter só até as 21h.

Luz, câmera… No pronunciamento em cadeia de rádio e TV na véspera do 1.º turno, a presidente do TSE, Rosa Weber, dirá que a urna é confiável, recomendará consciência na hora de votar e defenderá a importância dos eleitores irem às urnas e exercerem o seu direito de escolha.

E a dívida? Líder nas pesquisas no DF, Ibaneis Rocha (MDB) declarou R$ 94 milhões de patrimônio e diz na campanha que, por ser milionário, não precisa roubar. Do valor, porém, R$ 65,6 mi são empréstimos.

PRONTO, FALEI!

“A pauta do Centro é a do governo Temer. Ao insistirem em negar isso, os candidatos de centro passaram a me lembrar um antigo seriado: ‘Perdidos no Espaço’”, DO MINISTRO DA SECRETARIA DE GOVERNO, CARLOS MARUN.

COM REPORTAGEM DE NAIRA TRINDADE E JULIANA BRAGA

